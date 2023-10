Sanità: Sabatini (Fd'I Lazio), pronti a mettere in campo le strategie più efficaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi in poi in Consiglio regionale dovremo fare rete – ha aggiunto Sabatini - coinvolgendo tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella prevenzione e cura di questi disturbi, dalle farmacie, vere e proprie sentinelle del territorio sempre aperte alla cittadinanza, fino ai medici di base. Fondamentale da questo punto di vista il lavoro della Commissione Sanità presieduta da Alessia Savo dove contiamo di poter lavorare con spirito unitario per mettere in campo le strategie più efficaci. Il gruppo di Fratelli d'Italia sarà in prima linea da questo punto di vista nella consapevolezza di poter dare un contributo importante e significativo". Sabatini ha lanciato anche un messaggio ai ragazzi: "Non abbiate paura delle vostre fragilità, non chiudetevi mai in voi stessi. Anche chi si mostra apparentemente forte in realtà spesso è fragile al proprio interno. Avere un rapporto conflittuale con il cibo non è un motivo di vergogna, e proprio la condivisione da questo punto di vista diventa fondamentale per poter uscire dal tunnel. Soltanto uniti si vince". (Com)