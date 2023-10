Fvg: osservatorio Confcommercio, quattro imprese su cinque puntano ad aumento fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro imprese del terziario su cinque in Friuli Venezia Giulia prevedono un consolidamento o un miglioramento del fatturato nel 2024. È quanto emerge dall’osservatorio curato per Confcommercio regionale da Format Research, presentato oggi nella sede della Camera di commercio Pordenone Udine. Il dato è più accentuato a Udine e Pordenone, ma in generale le imprese regionali sono intenzionate a incrementare il fatturato facendo leva sul prezzo dei prodotti offerti e su un miglioramento della qualità del servizio. (Frt)