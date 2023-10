Fvg: osservatorio Confcommercio, un’impresa su tre ha investito in digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel biennio 2022-2023 in Friuli Venezia Giulia un’impresa del terziario su tre ha investito nella digitalizzazione, soprattutto a Udine e Pordenone. È quanto emerge dall’osservatorio curato per Confcommercio regionale da Format Research, presentato oggi nella sede della Camera di commercio Pordenone Udine. Tra le imprese che non hanno fatto investimenti nel digitale, circa una su tre dichiara di disporre di scarse informazioni al riguardo e di temere i costi elevati. Oltre un’impresa su quattro ha rinunciato, invece, a causa della difficoltà di formazione delle risorse interne e dei costi elevati. Le imprese che hanno investito sul digitale hanno puntato sul digital marketing e sulla condivisione di documenti elettronici con clienti e fornitori. La prima ragione che motiva la scelta di investire in processi digitali è legata alla possibilità di dotarsi di un e-commerce. Seguono l’assistenza al cliente e l’opportunità di creare nuovi prodotti. Il 69 per cento delle imprese considera efficace la qualità della propria connessione a Internet. (Frt)