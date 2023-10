Veneto: assessore Istruzione, premio Giorgio Lago juniores ha alto valore educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro della regione Veneto, è intervenuta a Castelfranco Veneto alla presentazione del percorso di giornalismo rivolto alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto e Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del premio Giorgio Lago juniores - Nuovi talenti del giornalismo, patrocinato dalla Regione del Veneto. Per il 2024, il titolo scelto è "Mafie a Nordest - Una presenza inquietante". "Questa iniziativa - ha spiegato Donazzan - che fa entrare il giornalismo in classe è un progetto di alto valore educativo per i giovani. Gli studenti durante il percorso verranno stimolati ad una riflessione critica su un tema fondamentale quello delle mafie a nord est fenomeno su cui auspico non ci sia mai omertà in Veneto e su cui va tenuta alta l'attenzione culturale, così come ha detto anche il Procuratore Capo di Venezia Bruno Cherchi. Grazie a questo percorso i ragazzi, aiutati da giornalisti, apprenderanno le tecniche e i trucchi nella raccolta e verifica delle informazioni, competenze strategiche in un mondo dove imperversano le fake news - ha poi sottolineato Donazzan -. L'invito poi è a produrre un articolo giornalistico. L'invito è a scrivere bene, con originalità e coraggio, ispirandosi al grande giornalista Giorgio Lago, che personalmente, sin da studentessa, è sempre stato un riferimento". (Rev)