Caivano: nuovo centro sportivo con 41 attività e un ponte della legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è pronto, adesso inizia la fase dell’assegnazione dei lavori. A novembre si concluderà la bonifica del centro, quindi ci sarà una gara d’appalto per aggiudicare le opere. I cantieri partiranno il primo dicembre, mentre a maggio 2024 dovrebbe avvenire la consegna dell’opera. Marco Mezzaroma ha annunciato che "lanceremo una call pubblica nella quale chiederemo una manifestazione di interesse alle eccellenze italiane a contribuire alla riqualificazione del complesso di Caivano affinché diventi un modello". Un lavoro corale per trasformare il volto di una città e iniettare nella popolazione fiducia nelle istituzioni. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sul punto ha avvertito: la bonifica riguarderà tutta Caivano perché “se non risolviamo il problemi del territorio e quello delle infiltrazioni, avremmo realizzato una bella opera destinata tra qualche anno ad essere rovinata da tutto quello che c’è intorno”. Per Mantovano è “necessario mettere in sicurezza il Comune” e questo lavora spetta ora ai tre commissari straordinari nominati dopo lo scioglimento del Consiglio comunale deciso da Palazzo Chigi a seguito degli arresti su appalti e camorra che hanno colpito esponenti della passata amministrazione. (segue) (Ren)