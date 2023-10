Caivano: nuovo centro sportivo con 41 attività e un ponte della legalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantovano ha anche annunciato interventi di legge, nella conversione in legge del Dl Caivano, per agire, nell’ottica del Governo, su alcune tipologie di comportanti delittuosi che nelle zone ad alta densità criminale minano la legalità e la sicurezza. “La ‘stesa’ non sarà più un’aggravante ma diventerà reato a sé - ha annunciato Mantovano -. Ci sarà una rimodulazione dell’accesso alla messa alla prova dei minori che commettono reati come gravi l’omicidio”. “Quando ci sono reati particolarmente gravi come l'omicidio, la messa in prova non deve essere cosi' immediata, l'alternativa non deve essere assoluta", ha spiegato Mantovano. "Se una persona che prende un'arma e ammazza un'altra, e poi non ha il minimo della percezione della gravita' del suo gesto, istituti come la messa alla prova diluiscono il senso della gravità stessa. C’e' il rischio - ha aggiunto il sottosegretario - che episodi del genere si ripetano”. “L’idea è tenere il minore in istituto (di pena minorile, ndr) per un tempo più congruo rispetto al fatto contestato. Ma non è assolutamente un'abolizione dell'istituto della messa alla prova", ha chiarito Mantovano. Le modifiche di natura penale contenute contenute nella legge di conversione del Dl Caivano sono "l'esito quasi stenografico delle richieste formulate dai magistrati che operano sul territorio". (Ren)