Ue: Castaldo (M5s), fermiamo disinformazione e fake news per consenso elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è diventata punto di riferimento per un'informazione sempre più precisa e puntuale, sia a livello nazionale che sul panorama internazionale" Massimo Castaldo

Vicepresidente del Parlamento Europeo

21 luglio 2021

- "Dobbiamo adoperarci per contrastare efficacemente le massicce campagne di disinformazione ai danni dell'Ue attraverso la costante diffusione di fake news, che si amplifica nei momenti geopoliticamente complicati come quello attuale, dove guerre e instabilità politiche stanno alterando gli equilibri mondiali. L'obiettivo di questi attori terzi è presentare la nostra Unione come un partner disinteressato e inaffidabile agli occhi dei nostri interlocutori, glorificando al contempo il proprio operato". Lo afferma l'europarlamentare del Movimento cinque stelle, Fabio Massimo Castaldo. "Per contrastarle dobbiamo dare piena implementazione agli Action Plan del 2018 e del 2020 - aggiunge Castaldo - e rafforzare la nostra comunicazione strategica per dare al mondo e ai partner una visione reale del nostro impegno globale. Ma il problema non è solo esterno: perché ci sono politici europei che continuano a mistificare la realtà, soprattutto in relazione alle responsabilità della criminale invasione russa dell’Ucraina. La politica ha il dovere di svolgere una funzione pedagogica, non di rincorrere effimeri tornaconti elettorali, a discapito dell’integrità morale e della corretta informazione dei cittadini", conclude. (Rin)