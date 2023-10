Grecia: Mitsotakis a colloquio con Sakellaropoulou, focus su Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario sbloccare gli aiuti umanitari in Egitto che sono destinati a Gaza. Lo ha detto oggi il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, nel corso di un colloquio con la presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou. Come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il premier si è detto “preoccupato” per gli sviluppi in Medio Oriente e per la potenziale escalation del conflitto, “che vede i civili di entrambe le parti come principali vittime”. Durante la conversazione, Mitsotakis ha sottolineato a Sakellaropoulou che i Paesi europei sono al lavoro per cercare di sbloccare gli aiuti umanitari a Gaza dall’Egitto. Da parte sua, la presidente ellenica ha osservato che “dopo la grande crisi in Ucraina c’è stata una riacutizzazione della crisi in Medio Oriente, e questo è particolarmente preoccupante”. Sakellaropoulou ha poi evidenziato che “l’aspetto umanitario deve venire prima di tutto”, auspicando che si possa raggiungere la pace “il prima possibile”. Nel corso del colloquio sono state affrontate anche alcune questioni interne. Mitsotakis ha assicurato che il governo insisterà nel suo programma di riforme e ha ricordato l’istituzione di un comitato per l’intelligenza artificiale, per gestire la “nuova serie di minacce” legate ai nuovi orizzonti tecnologici. Sakellaropoulou ha spiegato di aver accolto con favore l’iniziativa, affermando che l’intelligenza artificiale è una grande conquista umana, che però porta anche pericoli”. (Gra)