Medio Oriente: al via ad Amman visita ministra Esteri tedesca in Giordania, Israele e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata ad Amman la visita in Medio Oriente della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che oltre alla Giordania comprende Israele e Libano. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è impedire che il conflitto tra lo Stato ebraico e il movimento islamista palestinese provochi una conflagrazione generale nella regione. Allo stesso tempo, l'esponente del governo federale intende discutere della liberazione degli ostaggi presi dal gruppo che controlla la Striscia di Gaza durante l'attacco che ha sferrato contro Israele, tra cui vi sono anche dei tedeschi. Nella capitale della monarchia hashemita, la titolare della diplomazia di Berlino ha incontrato Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) e il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman al Safadi. Nella giornata di domani 20 ottobre, Baerbock sarà a Tel Aviv per un colloquio con Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra guidato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. La ministra degli Esteri tedesca si recherà successivamente a Beirut per premere sul governo libanese affinché freni il partito sciita Hezbollah dall'intervenire nel conflitto tra Israele e Hamas. (Geb)