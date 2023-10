Croazia-Italia: numerosi eventi per la Settimana della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra anche in Croazia la 23ma Settimana della lingua italiana nel mondo, che quest’anno ha come tema “L’italiano e la sostenibilità”. Il variegato e ricco programma è organizzato dall’Istituto italiano di cultura di Zagabria, dal consolato generale d’Italia a Fiume, dai dipartimenti di Italianistica delle Università croate, dai comitati della Società Dante Alighieri in Croazia e da diverse scuole pubbliche dove viene insegnata la lingua italiana. La manifestazione ha preso il via a Spalato con il concerto “Matija suona Sergio Endrigo” del pianista jazz Matija Dedic, organizzato dalla Società Dante Alighieri di Spalato. La Settimana prosegue con una serie di conferenze e seminari. (segue) (Com)