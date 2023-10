Fvg: osservatorio Confcommercio, oltre metà delle imprese soddisfatte da distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese del Friuli Venezia Giulia promuovono la formula dei distretti del commercio per rafforzare il comparto del terziario. È quanto emerge dall’osservatorio curato per Confcommercio regionale da Format Research, presentato oggi nella sede della Camera di commercio Pordenone Udine. Le imprese del commercio e del turismo che operano in comuni già coperti da un distretto del commercio sono 4.200 e quasi il 52 per cento sono soddisfatte, con punte che superano il 60 per cento in provincia di Pordenone. il 63 per cento delle imprese ritiene che risiedere in un territorio coperto da un distretto del commercio migliorerà le proprie prospettive di crescita in termini di fatturato entro i prossimi due anni. In media l’impatto della crescita per azienda è pari all’8 per cento, ma quasi il 15 per cento ritiene che l’essere parte di un distretto contribuirà a un aumento del fatturato a due cifre. Tra le iniziative di maggiore interesse, spiccano gli eventi dedicati al commercio, le attività di marketing promosse nel distretto e il sostegno agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative. "Il focus conforta un’iniziativa che può essere una leva importante di ripartenza e sviluppo per i nostri territori - hanno sottolineato il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti - oltre che uno strumento contro la desertificazione per rivitalizzare i centri abitati delle città, dei Comuni, ma anche dei piccoli borghi del Friuli Venezia Giulia". (Frt)