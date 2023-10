Veneto: vicepresidente, nell'estate 2023 oltre 121 mila pedoni e ciclisti su passi barca sul Po di Levante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da metà maggio a metà ottobre "sono state oltre 121 mila le persone, tra pedoni e ciclisti, che hanno usufruito dei passi barca sul Po di Levante, tra Rosolina e Porto Viro, e sul Tagliamento, tra San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro: un forte segnale di gradimento verso questa modalità di trasporto fluviale rapida, economica e a basso impatto ambientale che abbiamo voluto implementare nelle due zone, a sostegno della mobilità slow e sostenibile e dell'intermodalità, particolarmente apprezzata da famiglie, turisti e soprattutto cicloturisti". Lo ha detto Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, nel commentare i dati raccolti sull'utilizzo del servizio di trasporto sperimentale. "Sono stati più di 119 mila gli utenti del servizio tra le due località balneari di San Michele Tagliamento, in provincia di Venezia, e Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine riproposto per il secondo anno dopo il successo del 2022, con 100 mila presenze - ha aggiunto De Berti -. Per quanto riguarda il collegamento acqueo tra le due sponde del Po di Levante, tra Porto Levante e Albarella, in provincia di Rovigo, proposto per il primo anno in via sperimentale, sono stati registrati oltre 2 mila passaggi, soprattutto ospiti di Rosolina Mare e Albarella e ciclisti della tratta Venezia-Ravenna: un ottimo risultato che puntiamo a far crescere ulteriormente, visto anche che sarà un collegamento strategico per le ciclabili di interesse nazionale Vento e Adriatica, in corso di realizzazione. Un servizio - ha concluso De Berti - che vogliamo estendere a sempre più zone della Regione per valorizzare il territorio e potenziare la fruibilità dei percorsi ciclabili". (Rev)