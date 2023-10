Roma: Pd Campidoglio, ok dell'aula a sedute online a tutela della genitorialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Aula abbiamo approvato un atto importante che ci consente di conciliare le esigenze familiari con l'impegno politico e istituzionale delle consigliere e dei consiglieri eletti in Assemblea Capitolina. Lo afferma il gruppo del Partito democratico in Campidoglio. "La delibera votata - aggiunge - prevede la possibilità per le colleghe in maternità e i consiglieri in congedo di paternità o parentale di poter partecipare in videoconferenza alle sedute del Consiglio. Ci auguriamo che grazie a iniziative come questa, i diritti alla genitorialità vengano sempre più garantiti", conclude.(Com)