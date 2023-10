Medio Oriente: Tajani domani in Tunisia, prosegue azione diplomatica per de-escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tunisi, il vicepremier e i ministri Lollobrigida e Calderoni saranno ricevuti dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, per un colloquio. Tajani avrà inoltre un incontro bilaterale con il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, così come i ministri Lollobrigida e Calderone incontreranno gli omologhi tunisini, Abdelmonem Belati, ministro dell’Agricoltura, e Malek Zahi, ministro degli Affari sociali. Come sottolineato da Tajani, “il rapporto con Tunisi continua ad avere rilevanza strategica per l’Italia: da mesi siamo impegnati nel dialogo con le autorità tunisine, che speriamo di approfondire e strutturare ulteriormente”. Al centro del colloquio del vicepremier, anche la questione del contrasto al traffico di esseri umani. È infatti prevista la firma di un memorandum sulla promozione di flussi migratori regolari. (segue) (Com)