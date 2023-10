Medio Oriente: Tajani domani in Tunisia, prosegue azione diplomatica per de-escalation (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, i ministri Tajani, Lollobrigida e Calderone, parteciperanno alla sessione di chiusura dei lavori di una missione di attori istituzionali e imprenditori italiani che sono a Tunisi per incontrare le controparti tunisine nei settori dell’agroindustria e della sicurezza agroalimentare. Tale missione ha l’obiettivo di sviluppare una cooperazione strutturata tra Italia e Tunisia nei settori dell’agricoltura, della gestione dell’acqua e della ricerca e dell’innovazione. È infine previsto un incontro dei tre ministri con la comunità imprenditoriale e la collettività italiana in Tunisia. Nel 2022, l’Italia è stata il primo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio pari a 7,1 miliardi di euro, in aumento del 29,6 per cento rispetto al 2021. Anche in termini di presenza imprenditoriale, si contano oltre 900 società italiane attive in Tunisia, che contribuiscono a generare oltre 70.000 posti di lavoro. (Com)