Imprese: a Newcastle Leonardo inaugura il nuovo centro di ricerca tecnologica nella difesa

- Leonardo apre la sua ottava sede nel Regno Unito, una struttura dedicata all’innovazione scientifica e ingegneristica nell’ambito del polo tecnologico di Newcastle Helix. Il nuovo centro sarà focalizzato sulla ricerca, lo sviluppo e la prototipazione della prossima generazione di prodotti per il rilevamento, la sicurezza e il volo verticale, la maggior parte dei quali incorporeranno tecnologie digitali emergenti. Il sito sarà collegato, tramite cloud sicuro, agli altri centri di ricerca scientifica e produzione di Leonardo in UK e farà parte della rete nazionale di progetti ingegneristici data-driven dell’azienda. Alla cerimonia odierna di inaugurazione hanno partecipato istituzioni locali, governative e rappresentanti dell'industria; tra questi Veronica Dunn, sindaco di Newcastle, l'onorevole Justine Greening, presidente della Purpose Coalition, Stephen Phipson Cbe, direttore esecutivo di Make UK e Paul Watson, direttore del National Innovation Centre for Data e professore di informatica all'Università di Newcastle. Clive Higgins, Presidente e Ceodi Leonardo UK, ha commentato: "Ciò che distingue Leonardo da molte altre aziende globali con una presenza nel Regno Unito è la ricerca, l'ingegneria e la produzione avanzata svolte in Gran Bretagna. Con l'apertura della sede di Newcastle potremo assumere giovani talenti del Nord Est, per lavorare su alcuni dei progetti tecnologici più interessanti e all'avanguardia del Regno Unito. Siamo qui con l’obiettivo di costruire legami forti e di lungo termine con il territorio e la comunità, in linea con quanto fa già Leonardo negli altri siti del Paese". Conosciuta soprattutto per la produzione di elicotteri militari e per la sensoristica a bordo dei velivoli della Royal Air Force, Leonardo ha 8.500 dipendenti nel Regno Unito ed è uno dei maggiori partner del Ministero della Difesa. L'azienda ha un ruolo centrale nel Global Combat Air Programme (Gcap) - l'iniziativa di Regno Unito, Italia e Giappone per lo sviluppo di un nuovo sistema di combattimento di sesta generazione che entrerà in servizio nel 2035 - nonché è impegnata da alcuni decenni nelle attività di cyber security per la protezione delle informazioni più sensibili della nazione. A Newcastle, oltre a fornire servizi ai propri clienti, Leonardo punta a coinvolgere le Pmi regionali, enti di beneficenza, programmi di mobilità sociale, scuole e mondo accademico, replicando il modello seguito in altre città del Regno Unito, da Yeovil nel Sud Ovest a Edimburgo in Scozia. L'onorevole Justine Greening, presidente della Purpose Coalition, ha parlato dell'effetto positivo sulla mobilità sociale che può essere generato da aziende come Leonardo, dichiarando: "L'ingegneria è un ambito con uno dei livelli più bassi di gender diversity e di mobilità sociale. Tuttavia, Leonardo è un esempio straordinario di come un'azienda possa guidare il cambiamento sia al suo interno, sia nelle comunità in cui opera. (segue) (Com)