Imprese: a Newcastle Leonardo inaugura il nuovo centro di ricerca tecnologica nella difesa (2)

- Investendo a Newcastle, Leonardo sta portando occupazione e competenze di alto valore in una delle aree più svantaggiate del Regno Unito, offrendo opportunità a tutti i livelli. In cambio, potrà accedere a una filiera di talenti che le consentiranno di continuare a innovare, crescere e costruire per il futuro". Leonardo è uno dei membri fondatori del neo-costituito “North East Regional Defence and Security Cluster” (Nerdsc), che ha l'obiettivo di promuovere ulteriori investimenti nella regione e di sostenere quelli già presenti per garantire ritorni nel settore della difesa e della sicurezza. Jennifer Hartley, direttrice di Invest Newcastle della Newcastle Gateshead Initiative, ha dichiarato: "L'apertura del sito di Leonardo a Newcastle è una pietra miliare nell’ambito di un importante investimento strategico per il Nord Est dell'Inghilterra. Dopo il lancio del Nerdsc, siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con Leonardo per far crescere il settore della difesa e dell'aerospazio della regione e offrire nuove preziose opportunità ai nostri residenti." Leonardo continua ad assumere personale da Newcastle e dall'intera area del Nord Est. Il sito ospiterà almeno 200 dipendenti e l'azienda è intenzionata a crescere ulteriormente in futuro. Oltre ad assumere persone già altamente qualificate, Leonardo investirà nell'aggiornamento professionale, formando i dipendenti alle più recenti pratiche di ingegneria digitale per far sì che siano pronti ad affrontare la “quarta rivoluzione industriale”. Stephen Phipson Cbe, Chief Executive di Make UK, ha dichiarato: "Leonardo è un esempio di grande azienda manifatturiera capace di generare preziosa proprietà intellettuale ed esportare i suoi prodotti e servizi in tutto il mondo. L'azienda sta investendo in modo sostanziale nell'evoluzione dell'industria manifatturiera britannica attraverso il passaggio all'ingegneria digitale e data-driven, che fornirà un vantaggio competitivo sui mercati internazionali e garantirà il mantenimento di competenze critiche nel Regno Unito". Leonardo prosegue, inoltre, ad ampliare il numero di opportunità di carriera per i più giovani, grazie soprattutto alla posizione centrale dell'azienda nel progetto Gcap. E’ prevista l’assunzione di altri 300 apprendisti, tirocinanti e laureati nel 2023, portando a 900 il numero totale di giovani che partecipano a programmi di formazione professionale (Com)