Cultura: Libia, celebrata a Bengasi la settimana della lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana della lingua italiana nel mondo è stata celebrata a Bengasi, città dell’est della Libia, il 18 ottobre, nell’ambito della mostra “Arte come identità”, promossa dal console generale d’Italia, Francesco Saverio De Luigi, e inaugurata presso il Consiglio generale della cultura, principale spazio espositivo della città, con opere dell’artista italo-libica Adelita Husni-Bey (già rappresentata nel Padiglione italiano della Biennale di Venezia), dell’italiana Elena Mazzi e della bengasina Shefa Salem. All’evento hanno preso parte circa 100 personalità, tra cui il sindaco di Bengasi, Saqr Bujwari, docenti di lingua italiana, esponenti del mondo della cultura e dell’arte, membri dell’Associazione dei laureati libici in Italia (Alli), oltre che i vertici della Camera di commercio e i rappresentanti dell’imprenditoria, nonché geologi italiani in missione in Libia. (Com)