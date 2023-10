Milano: inaugurato l'anno accademico dello Ied in piazza Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In piazza Sempione mille persone a dare avvio a Milano all'Anno Accademico 2023/2024 dell'Istituto Europeo di Design, con studenti, docenti, alunni e membri dello staff riuniti all'Arco della Pace insieme alle istituzioni e ai cittadini. Per la prima volta l'inizio del percorso di studi diventa un momento pubblico e condiviso, a sottolineare il ruolo centrale della formazione nel dibattito culturale e sociale e il dialogo crescente con la città di Milano, dove Ied è nato e opera da oltre 50 anni. "Trovo significativo che l'inaugurazione dell'anno accademico dello Ied si svolga in pubblico: è un momento speciale per una città a vocazione universitaria come la nostra - afferma il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Milano è dinamica e creativa, ha la capacità di cogliere le tendenze che disegnano il presente e trasformano il futuro. I dialoghi e i pensieri che matureranno durante Ied Square, al via oggi a Palazzo Morando, porranno in rilievo la contemporaneità e l'innovazione che lo Ied ha portato e porta a Milano, attraverso la diffusione di competenze e ingegno in settori ad alto livello di creatività, come il design, la moda, la comunicazione, attraendo sempre più studenti. Decine di migliaia di professionisti si sono formati allo Ied, contribuendo a rendere Milano una delle capitali globali dell'economia creativa". "Nel clima di disorientamento che viviamo, raccogliere le istanze delle giovani generazioni può fare la differenza - dice Alberico Guerzoni, Direttore Ied Milano, rivolgendosi a studenti e docenti.- Avete la capacità di scorgere il mondo da prospettive altre e l'invito è a farlo ricorrendo all'immaginazione, uno strumento potentissimo, da utilizzare insieme alla sintesi e all'abbandono del superfluo. Come esprimeva l'antropologo Appadurai, l'immaginazione, più che la fantasia, è ciò che ci guida, che ci spinge ad aggiungere quotidianamente un tassello per realizzare ciò che abbiamo visualizzato nelle nostre menti". "La scuola è il luogo dove le generazioni che hanno molta esperienza la condividono con quelle che hanno molta energia: il magico punto dove energie e esperienze si uniscono in maniera dirompente verso idee, sogni e valori condivisi. Ied si impegna ogni anno a rinnovare questo scambio: noi trasferiamo a voi la conoscenza e l'esperienza della nostra generazione e voi condividete con noi la vostra energia e la vostra libertà. La nostra missione è di mettere a confronto diverse generazioni convergendo su una visione del Design che è in primis un atto di responsabilità verso tutti e verso tutto" - afferma Riccardo Balbo, Direttore Accademico Gruppo Ied. Lo scrittore Paolo Cognetti, rivolgendosi infine ai nuovi studenti in arrivo a Milano, cita il grande fotografo Gabriele Basilico con un invito: "Milano sia palestra dello sguardo, dove imparare a guardare".