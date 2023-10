Lazio: assessore Ambiente su Zes, estendere regime speciale anche a province Latina e Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo sostenere le aziende che operano nell’area di Latina e Frosinone, in questo momento non comprese nella Zes Unica. Le province del basso Lazio, infatti, vicine geograficamente a quelle inserite nella Zona economica speciale, rischierebbero di soccombere non potendo contare sulle stesse agevolazioni riconosciute invece al Mezzogiorno. Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Bene il presidente Rocca, che ha evidenziato subito questa situazione in una lettera rivolta al Ministro Affari Europei, il Sud Italia, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, dove sottolinea quanto estendere un regime speciale alle aree in difficoltà di sviluppo possa garantire un rilancio economico equo in tutte le Regioni italiane", ha spiegato l’assessore Palazzo. "Siamo certi, che la risposta da parte del Ministero Fitto non tarderà ad arrivare e che si potrà avviare, in maniera coordinata, un processo di revisione del Pnrr che il Governo Meloni sta portando avanti", ha concluso Elena Palazzo. (Com)