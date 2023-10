Ucraina: Kuleba, stabilito accordo con Usa su forniture regolari di missili Atacms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e gli Stati Uniti hanno concordato una fornitura regolare di missili a lungo raggio Atacms. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". Il ministro ha spiegato che l'accordo è stato raggiunto lo scorso settembre tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l'omologo statunitense, Joe Biden. "Grazie agli Stati Uniti per aver seguito gli accordi e per aver rafforzato la nostra potenza di fuoco", ha aggiunto Kuleba. Il ministro ha anche espresso la speranza che in futuro gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina i missili Atacms con un raggio di 300 chilometri. (Kiu)