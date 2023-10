Roma: "sua figlia ha causato un grave incidente", truffata 87enne, in manette 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato un 33enne di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 13 ottobre dal Gip del Tribunale di Roma, gravemente indiziato del reato di estorsione ai danni di un’anziana. Il 7 novembre del 2022, una donna di 87 anni, di Roma, aveva denunciato di essere stata costretta a consegnare 8.000 euro in contanti e gioielli, per un valore di circa 10.000 euro, ad un uomo che si era presentato a casa a seguito di una telefona di un sedicente avvocato che la informava del coinvolgimento della figlia in un grave incidente. Al fine di evitare ulteriori conseguenze e a titolo risarcitorio, la donna, impaurita, aveva consegnato i beni in suo possesso. (segue) (Rer)