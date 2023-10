Scuola: Mim, 86,5 per cento diplomati Its academy trova lavoro entro un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dal diploma, l'86,5 per cento degli studenti degli Its academy che hanno concluso il proprio percorso di studi nel 2022 ha trovato un'occupazione. E' quanto si legge in una nota del dicastero dell'Istruzione e del Merito. Di questa percentuale (pari a 5.556 diplomati), il 93,6 per cento svolge un lavoro coerente con gli studi effettuati. Inoltre, il dato dei non occupati, pari al 13,5 per cento, è quasi la metà dello scorso anno. Si tratta del migliore risultato di sempre per gli Its academy, che emerge dal monitoraggio annuale realizzato da Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) su incarico del ministero dell'Istruzione e del Merito sui percorsi di studi terminati da almeno 12 mesi. "I dati dell'ultimo monitoraggio sugli Its academy condotto da Indire confermano l'alta qualità e l'efficacia di questo segmento formativo. I numeri delle performance occupazionali evidenziano che l'offerta formativa degli Its academy, a ciclo breve e basata sostanzialmente su un'organizzazione flessibile e una didattica esperienziale, può dare opportunità per un rapido sbocco nel mondo del lavoro ed è in grado di intercettare i crescenti fabbisogni di elevate competenze tecniche espressi dalla domanda delle aziende", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La rilevazione - continua la nota - è stata condotta sui 315 percorsi Its terminati da almeno un anno al 31 dicembre 2022, erogati da 93 Its Academy, con 8.274 studenti e 6.421 diplomati (il 77,6 per cento degli iscritti). Delle Fondazioni Its academy monitorate, il 37,6 per cento (35) ha realizzato più di tre percorsi, il 14 per cento (13) tre, il 24,7 per cento (23) ne ha realizzati due e i restanti Its ne hanno realizzato uno solo. Un altro soddisfacente risultato riguarda i percorsi aventi diritto al 30 per cento del contributo nazionale a titolo di premialità: quest'anno sono il 67,3 per cento dei percorsi monitorati (212 su 315), a fronte di una media nettamente inferiore (50 per cento) registrata nel corso degli anni precedenti. La raccolta dei dati viene effettuata all'interno della banca dati Its, con il supporto delle Fondazioni academy Its, delle Regioni, oltre che dal ministero dell'Istruzione e del Merito. (Com)