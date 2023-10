Libia: premier Dabaiba, fermo sostegno a elezioni libere e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) tiene ferma la propria posizione “per la tenuta di elezioni libere e trasparenti e per il ripristino della legittimità alle autorità legislativa ed esecutiva, in conformità con leggi giuste”. Lo ha dichiarato il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, durante una riunione del governo, secondo quanto riferito dalla piattaforma “Hakomitna” (Il nostro governo). Nell'occasione, il premier ha dichiarato che il Gun “non dimenticherà il disastro che ha colpito il nostro popolo nelle città di Al Jabal, Lakhdar e in particolare Derna”, aggiungendo che “non trarrà alcun beneficio politico” dalle sofferenze della popolazione a causa delle recenti inondazioni. “Bengasi (capoluogo della Cirenaica controllato dall’autoproclamato Esercito nazionale libico, Enl) è stata un’intera settimana senza telecomunicazioni e senza Internet, completamente isolata dal mondo, e ciò è coinciso con gli scontri armati avvenuti in un quartiere residenziale” della città, che hanno causato danni materiali. Pertanto, Dabaiba ha esortato il Pubblico ministero ad aprire un’inchiesta sull’accaduto, che “costituisce un pericoloso sviluppo nell’isolamento delle città e nell’uso della forza contro la popolazione”. (segue) (Lit)