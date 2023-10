Libia: premier Dabaiba, fermo sostegno a elezioni libere e trasparenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 7 e l’8 ottobre, e nei giorni successivi, scontri armati a sfondo tribale erano scoppiati a Bengasi dopo l’arrivo di Mahdi al Barghathi, ex ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale (Gan) di Fayez al Sarraj e membro della tribù Al Awaqir, che aveva lasciato la città nel 2017, a seguito di attriti con Haftar. Durante gli scontri, si erano verificate interruzioni delle comunicazioni e diversi osservatori avevano accusato le forze dell'Enl di aver deliberatamente “oscurato” Internet, come avvenuto a Derna nei giorni successivi alle inondazioni. Anche in quel caso, infatti, le autorità avevano parlato di presunti “sabotaggi” ai cavi Internet. Da parte sua, Osama Hammad, primo ministro del governo dell’est della Libia, non riconosciuto a livello internazionale, aveva riferito che i servizi di sicurezza vicini al comandante in capo dell'Enl, generale Khalifa Haftar, erano alla ricerca di una “cellula di sabotaggio” proveniente dalle regioni occidentali del Paese e sostenuta da Tripoli, accusando il primo ministro del Gun di sostenere i “sabotaggi” alla rete delle telecomunicazioni di Bengasi. Il 9 ottobre, le milizie di Saddam Haftar - figlio del generale Khalifa Haftar - avevano arrestato Al Barghathi, alla periferia di Bengasi, e lo avevano portato in una destinazione sconosciuta. (Lit)