Lazio: Bertucci (Fd'I), con ministro del Lavoro Marina Calderone al Salone nazionale Studente

- La posizione della nostra Regione in questo Salone, al centro delle attività di studio e di formazione, "conferma come il ruolo della nostra amministrazione sia centrale e direi fondamentale nella specializzazione dei ragazzi e nel loro accompagnamento dalla fine del percorso di studi, quello di istruzione secondaria o quelli universitario, verso il mondo delle professioni". Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ha aperto il suo intervento durante la giornata conclusiva del Salone Nazione dello Studente alla Fiera di Roma, dove è stato al fianco del Ministro del Lavoro Marina Calderone e dove ha parlato per conto della Regione Lazio prima dell'intervento della rappresentante del governo di Giorgia Meloni. "Marina Calderone al Salone dello Studente conferma la vicinanza non soltanto del Ministero, ma del governo tutto, al mondo della scuola e del lavoro, oltre che a quello dei giovani. Lo stesso possiamo dire della Regione Lazio", ha aggiunto. (segue) (Com)