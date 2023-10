Lazio: Bertucci (Fd'I), con ministro del Lavoro Marina Calderone al Salone nazionale Studente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Marina Calderone, intrise di competenza e professionalità, ma anche di speranza e di fiducia nel futuro non soltanto dei ragazzi ma del Paese intero, hanno confermato come il mondo del lavoro in Italia sia in ottime mani: il ministro ha parlato di formazione di qualità, di riqualificazione dei lavoratori, dello stretto legame tra scuola e lavoro e di riforme, intese come strumento da consegnare ai giovani per poter incontrare a pieno le esigenze e i tanti cambiamenti del mondo del lavoro. Nessuno meglio di un consulente del lavoro come il Ministro conosce tutte le sfaccettature del settore, sia dal punto di vista delle imprese che dei lavoratori. Fornire alle studentesse e agli studenti tutte le opportunità utili per dare sostegno alla loro vita è uno dei compiti fondamentali di chi fa politica, ed avere la conferma di questo ruolo e della vicinanza in uno spazio così importante assume un valore ancora più importante. Guidare i ragazzi nel loro percorso verso il futuro è un dovere cruciale per chi governa, e vale sia per il Paese che per la nostra Regione: tutti noi, ogni giorno, lavoriamo per essere degni del ruolo che ci è stato assegnato e per il quale i cittadini ci hanno dato la loro fiducia", ha chiuso Marco Bertucci. (Com)