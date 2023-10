Speciale scuola: Locatelli, 100 milioni di euro a Comuni per assistenza ad autonomia e comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato il decreto per il trasferimento ai Comuni di 100 milioni di euro del "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità". Le risorse serviranno a potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. "Il servizio di assistenza specialistica per supportare il percorso educativo e relazionale dei bambini e dei ragazzi con disabilità - spiega il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli - è fondamentale per migliorare l'autonomia e l'inclusione nel contesto scolastico garantendo a tutti un percorso didattico più efficace e partecipato. L'obiettivo per il futuro è di implementare ulteriormente il Fondo per sostenere adeguatamente tutti i territori del nostro Paese". (Rin)