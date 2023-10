Speciale scuola: Manzi (Pd), Bernini attui senza rinvii nuova figura del contratto di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto alla ministra Bernini quali iniziative intenda attuare per consentire l'effettiva attivazione – senza ulteriori rinvii – della nuova figura del 'contratto di ricerca', prevista dal decreto legge Pnrr 2 del 2022. La risposta della ministra ci ha molto preoccupato perché indica la chiara volontà di voler ulteriormente rinviare quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e Resilienza: come interpretare altrimenti l'istituzione presso il Mur di un ulteriore gruppo di lavoro destinato ad approfondire la revisione delle norme su assegni e contratti di ricerca?". Lo afferma Irene Manzi, capogruppo in commissione istruzione e responsabile nazionale scuola del Pd, commentando la risposta della ministra Bernini al question time del Pd. "Compito del ministero è dare certezze e risorse alla ricerca di base attraverso l'attuazione di quanto già previsto da una norma votata anche dalla Bernini lo scorso anno. Se la ministra - spiega - ha proposte alternative o di revisione di una riforma prevista dal Pnrr si assuma la responsabilità politica di proporle, anziché rinviare ulteriormente le scelte. Noi, al contrario, chiediamo che la nuova figura sia definita nel più breve tempo possibile, per eliminare ogni spazio possibile di articolazione e atipicità di questo rapporto di lavoro, risolvendo una situazione che interessa decine di migliaia di ricercatori in Atenei, Enti e centri di ricerca.Aspettiamo di vedere se in legge di bilancio ci saranno risorse per il settore università e ricerca perché ad oggi sembra proprio di no e in questo modo il governo rischia di assumersi una grave responsabilità, ipotecando il futuro del Paese", conclude. (Rin)