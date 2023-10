Speciale scuola: delegato Città metropolitana Roma, oltre 3 milioni per lavori a liceo Seneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre tre milioni di euro andranno al liceo Seneca di Roma "per rimettere a nuovo l'intero edificio, sia in termini di sicurezza che di decoro". Lo afferma in una nota il delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti e l'assessora alla scuola del Municipio XIII Arianna Ugolini abbiamo visitato il Liceo Seneca di Roma. In questa scuola abbiamo investito in totale 3 milioni di euro di fondi Pnrr e stiamo rimettendo a nuovo l'intero edificio, sia in termini di sicurezza che di decoro, intervenendo su tutta la parte esterna, sostituendo integralmente gli infissi, e aggiungendo il rifacimento dei tetti con loro successiva impermeabilizzazione, ottenendo anche l'efficientamento energetico dell'edificio", spiega Parrucci. "Oltre alla sede centrale della scuola - aggiunge -, siamo intervenuti anche sulla succursale alla quale abbiamo destinato 800 mila euro di interventi che hanno interessato tutte le coperture, assicurando così dal rischio di eventuali crolli delle parti maggiormente usurate. Ci siamo inoltre concentrati sul rifacimento delle facciate esterne con la sostituzione degli infissi, persiane comprese". (Com)