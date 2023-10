Speciale scuola: Lombardia, Comazzi premia studenti che hanno valorizzato ambiente e natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Territorio: una scuola a cielo aperto", l'annuale contest per gli istituti di ogni ordine e grado che hanno effettuato almeno un'uscita didattica in un'area protetta regionale, ha svelato i premiati dell'edizione 2023. A consegnare i riconoscimenti sul palco dell'auditorium Testori di Milano l'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi. Sei le scuole premiate in rappresentanza di tre province: Milano, Lecco e Monza. "Questa è una importante iniziativa per la valorizzazione del nostro territorio - ha spiegato l'assessore - perché cerca di coinvolgere i giovani che rappresentano il futuro della nostra società, il futuro della nostra Regione. Anche per questo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole che ringrazio per la collaborazione perché questo dà importanza all'educazione ambientale e accentua il valore che dobbiamo dare anche alle piccole cose". (Com)