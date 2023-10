© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominique Bernard, il professore ucciso in Francia nel recente attentato avvenuto in una scuola di Arras, sarà decorato con la Legione d'onore a titolo postumo. È quanto si legge in un decreto pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale. Questa mattina nella cattedrale di Arras si terranno alle 10 i funerali del docente, in presenza del presidente Emmanuel Macron. (Frp)