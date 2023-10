Speciale scuola: bimba rischia di soffocare, salva grazie a intervento carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rischiato di soffocare a causa di una caramella. Una bimba di 9 anni è stata salvata dal pronto intervento dei carabinieri. Ha un lieto fine la storia di paura che ieri, intorno alle 2 del pomeriggio, si è consumata in Calata Ponte di Casanova, a due passi da piazza Nazionale. Una pattuglia dei carabinieri stava transitando in zona quando ha notato un capannello di persone accanto a uno scuolabus dell’istituto scolastico “Delle meraviglie” nel quartiere Arenaccia. I due carabinieri a bordo si sono avvicinati e hanno appreso della situazione critica: una bimba di 9 anni aveva mangiato una caramella, di quelle dure, e stava soffocando. L’autista aveva fermato il pulmino e la piccola era stata portata in strada. I presenti - autista, passanti e maestra - avevano tentato ma invano delle manovre disostruttive. Anche il maresciallo dei carabinieri ha tentato la manovra di Heimlich, ma senza esito. La bimba ha iniziato a peggiorare, dalla bocca è cominciato a uscire del sangue. Così i carabinieri hanno preso la bimba e la maestra che era a bordo del bus e sono corsi verso l’ospedale “Santissima Annunziata”: qui i medici del pronto soccorso sono riusciti a salvare la bambina, che è stata affidata al suo papà. (Ren)