Speciale scuola: 30 Anni di Design, il Politecnico di Milano celebra l’evoluzione del disegno industriale

- Nel trentesimo anniversario dall'avvio del primo Corso di Laurea in Disegno Industriale in Italia inaugurato a ottobre 1993, il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano - insieme alla Scuola e al Consorzio POLI.design - presenta il progetto Design Philology - 1963-2023, per celebrare l'evoluzione della cultura del progetto partendo dall'istituzione del primo insegnamento in Progettazione Artistica per l'Industria (1963). Nel corso degli anni, il Politecnico ha consolidato il suo impegno nel settore, fino ad essere riconosciuto oggi tra le prime dieci scuole di design a livello globale, secondo il QS Ranking by Subject. Per questo importante anniversario è stato avviato "Design Philology | 1963-2023", dove 1963 riporta al primo corso di progettazione industriale un progetto innovativo che combina un archivio digitale, contenuti editoriali e una piattaforma espositiva. Il cuore di "Design Philology" è l'approccio "filologico" alla "storia politecnica del design", organizzando e rendendo accessibile una vasta gamma di documenti, immagini e video. L'infrastruttura è progettata per essere aperta e dinamica, consentendo continue integrazioni e correzioni. L'accessibilità e l'interattività sono il fulcro del progetto e permettono alle nuove generazioni di ricercatori e designer di esplorare, imparare e trarre ispirazione dai grandi maestri e dalle esperienze passate. (Com)