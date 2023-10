Speciale scuola: bando da 5,8 milioni di euro di interventi di edilizia scolastica in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha approvato lo stanziamento di 5,8 milioni di euro per finanziare interventi straordinari di edilizia scolastica attraverso un bando apposito. "Stiamo al fianco di sindaci e comunità con sostegni concreti e immediati - ha affermato l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino -. Lavoriamo per rendere le scuole sicure e confortevoli e le nostre comunità, anche le più piccole e isolate, non devono essere lasciate sole a gestire le emergenze. La sicurezza a scuola è stato sempre un tema prioritario nel corso del mio mandato e, consapevole delle difficoltà che spesso vivono le piccole amministrazione comunali nel poter far fronte agli imprevisti senza compromettere i bilanci comunali, ho istituito il 'fondo di emergenza per l'edilizia scolastica', riconfermato fino al 2025, e abbiamo stanziato il doppio delle risorse per l'affitto di container per far proseguire le lezioni anche in situazioni di chiusura straordinaria delle scuole", ha concluso. (Rpi)