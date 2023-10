Speciale scuola: al via prima giornata di approfondimento su legalità finanziaria, al liceo Mamiani di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, presso il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, la prima Giornata di approfondimento, dedicata agli studenti e organizzata in collaborazione con la procura generale della Corte dei conti, sulle tematiche della legalità e la gestione dei fondi pubblici, per promuovere l’importanza del contrasto allo spreco di risorse destinate alla collettività. L’iniziativa rappresenta l’avvio delle azioni formative previste dal Protocollo di intesa del 5 aprile 2023, stipulato tra la Procura generale della Corte dei conti e il ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo comune di diffondere nella comunità scolastica la conoscenza delle regole di funzionamento della gestione delle risorse pubbliche e dei bilanci e di affermare la cultura del rispetto verso i beni pubblici, al fine di formare cittadini attivi e responsabili, nonché consapevoli degli strumenti di tutela per contrastare gli sprechi e la dispersione delle risorse della comunità. (Com)