Senato: Azione, da Iv doppia violazione in cambio nome Gruppo, agiremo in sedi preposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrariamente a quanto dichiarato alla stampa dal senatore Renzi, nessuno oggi ha deliberato o chiesto la separazione dei gruppi di Italia viva e Azione. Cosa che invitiamo il senatore Renzi a fare, visto che lo ha già annunciato mille volte", si legge in una nota di Azione. "Per quanto riguarda la delibera sul cambio di nome abbiamo scritto al presidente del Senato per segnalare una doppia violazione dello statuto operata oggi dal capogruppo del gruppo Azione-Italia viva-Renew, Enrico Borghi. La prima violazione - spiega la nota - riguarda l’inclusione nel gruppo della senatrice Musolino senza la proposta cofirmata da Borghi e Gelmini esplicitamente prevista dallo statuto del gruppo; la seconda riguarda la mancanza dei due terzi dei voti, anche considerando impropriamente la senatrice Musolino, per deliberare un cambio di statuto. Le deliberazioni assunte oggi sono da considerarsi nulle e la senatrice Musolino non può in nessun modo considerarsi parte del gruppo parlamentare Azione-Italia viva-Renew Europe. Il senatore Borghi è venuto meno ai suoi doveri di presidente del Gruppo, che in primo luogo prevedono il rispetto dello Statuto. Agiremo conseguentemente in tutte le sedi preposte. Altri commenti su questa vicenda ridicola e caricaturale non sono necessari", conclude Azione. (Com)