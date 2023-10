Artico: presentata a Reykjavik l’attività italiana nella zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’ambasciatore d’Italia a Oslo, Stefano Nicoletti, è a Reykjavik, in Islanda, per partecipare alla sessione inaugurale di Arctic Circle 2023, la più grande rete di dialogo e cooperazione internazionale sul futuro dell’Artico, che si tiene presso il centro conferenze Harpa fino al 21 ottobre. Lo riporta un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda. L’Arctic Circle - spesso definita la ‘Davos dell’Artico’ - riunisce ogni anno a ottobre più di 2 mila partecipanti provenienti da oltre 60 Paesi, fra cui ovviamente quelli artici. L’assemblea dell’Arctic Circle prevede quest’anno un denso programma di eventi con più di 700 relatori suddivisi in 200 sessioni. L’evento rappresenta la più grande rete di dialogo e cooperazione internazionale sul futuro dell’Artico e ospita capi di Stato e di governo, ministri, membri parlamentari, rappresentanti indigeni, funzionari, esperti, scienziati, imprenditori e attivisti provenienti dalla comunità internazionale interessata all'Artico. (segue) (Com)