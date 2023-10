Artico: presentata a Reykjavik l’attività italiana nella zona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia prende parte all’assemblea ed è presente in forze a questa edizione animando due specifiche sessioni che valorizzano la presenza scientifica nell’Artico. Le sessioni sono state organizzate dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in collaborazione con l’Ambasciata ad Oslo e l’inviato speciale per l’Artico Carmine Robustelli. Domani alle ore 11:20 si terrà la sessione tematica dal titolo “Il contributo italiano nel monitoraggio e nello sviluppo sostenibile dell’Artico”, che verrà introdotta dall’ambasciatore d’Italia a Oslo, Stefano Nicoletti, e conclusa dal direttore dell’Istituto di scienze polari del Cnr, Carlo Brabante, che presenterà il futuro della ricerca scientifica e tecnologica italiana nell’Artico. Sono inoltre previsti interventi sul monitoraggio e lo sviluppo sostenibile dell’Artico da parte di inviati del Cnr e del Laboratorio osservazioni e misure per l'ambiente e il vlima del Centro di Ricerca Enea. La seconda sessione italiana, dal titolo “Verso un osservatorio per la zona critica dell’Artico”, si terrà sabato 21 ottobre alle ore 9. Introdotta dal direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr, Antonello Provenzale, la sessione prevede interventi da parte di ricercatori, professori e direttori scientifici italiani e stranieri sulle sfide della zona critica dell’Artico e da parte di esperti ambientali, nonché di un rappresentante della comunità indigena Inupiat. (Com)