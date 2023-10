Terzo polo: Richetti (Azione-Iv), da Italia viva giochino infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho convocato nessun gruppo. Vi pare normale che si annunci una separazione politica in un ramo del Parlamento, nell'altro chi lo sa? Questa cosa non attiene alla politica, non ha a che fare con la serietà. Si vuole cambiare nome, costringendo Calenda che è dentro a quel gruppo ad andarsene: questa non è politica, è un giochino anche discretamente infantile al quale Azione non partecipa". Lo ha detto il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, in merito alla deliberazione odierna, assunta dal gruppo del Senato, sulla separazione dei gruppi di Italia viva ed Azione. (Rin)