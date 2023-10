Piemonte: aperto il bando per l'assegnazione di 509 mila euro alle Pro loco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha aperto un bando per l'assegnazione di 509 mila euro alle Pro loco Piemontesi. Si tratta di risorse più consistenti rispetto allo scorso anno (+60 mila euro). La richiesta del contributo scadrà il 18 novembre. "Abbiamo incrementato le risorse per finanziare altre Pro Loco estendendo in questo modo l'attività di questi avamposti di prossimità turistica che sono il primo punto di contatto con i viaggiatori – hanno sottolineato il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – Il momento di espansione di tutto il settore che vede il Piemonte crescere più di altre regioni ci ha spinti a rafforzare un segmento fondamentale della filiera dell'accoglienza e molto importante per l'economia regionale", hanno concluso. (Rpi)