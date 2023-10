Roma: sgombero ex Penicellina, trovata italiana sotto effetto di droga e priva di sensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro caso come quello di Desirée Mariottini è stato sventato dalla polizia, questa mattina, nel corso dello sgombero della struttura ex Penicillina a Roma. Esattamente come la ragazzina di Cisterna di Latina, che il 18 agosto di 5 anni fa venne trovata nello stabile del quartiere San Lorenzo, oggi una ragazza di 30 anni italiana è stata trovata sotto effetto di droga e quasi priva di coscienza nell’area dell’ex Penicellina sulla via Tiburtina. La 30enne, a quanto sembra, l’unica italiana tra i 32 cittadini stranieri identificati, è stata soccorsa dagli agenti del distaccamento di San Basilio diretto dalla dirigente Isea Ambroselli e portata in ambulanza in ospedale al Pertini. Gli investigatori stanno indagando per stabilire se ualcuno possa essersi approfittato di lei. (Rer)