Migranti: Scholz, mantenere il controllo sulla gestione dei flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “mantenere il controllo e non perderlo” nella gestione dei flussi migratori, limitando gli ingressi illegali dei profughi in Germania e nell'Ue. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto oggi al Bundestag. Per il capo del governo federale, si deve soprattutto garantire che le frontiere esterne dell’Unione europea siano protette in maniera migliore e che vengano rimpatriati i richiedenti asilo la cui domanda viene respinta. In questo contesto, il cancelliere ha elogiato l’accordo degli Stati membri sulla riforma del Sistema europeo comune di asilo (Ceas) e si è detto fiducioso della sua approvazione da parte del Parlamento dell'Ue per una rapida entrata in vigore. Scholz ha aggiunto che la Germania sosterrà gli Stati del sud dell'Ue nell’attuazione del Ceas come modificato, evidenziando al tempo stesso l'importanza dell'immediata registrazione dei migranti nei Paesi membri di primo arrivo. (Geb)