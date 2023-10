Senato: Paita, Musolino a pieno titolo in gruppo Azione-Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A differenza di quanto dichiarato da fonti di Azione, la senatrice Dafne Musolino fa parte del Gruppo parlamentare a pieno titolo", puntualizza in una nota la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, componente del gruppo Azione-Italia viva. "Fra l’altro, come sempre Calenda smentisce se stesso: Carlo ha accolto personalmente Dafne attraverso messaggi di benvenuto nella chat dei senatori e la senatrice Musolino è intervenuta in Aula a nome del gruppo e in question time", conclude. (Com)