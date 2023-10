Medio Oriente: Cisgiordania, Forze difesa israeliane arrestano 63 membri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato più di 80 persone ricercate in Giudea e Samaria, in Cisgiordania, di cui 63 membri del movimento islamista palestinese Hamas, durante una serie di operazioni condotte la notte scorsa. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), aggiungendo di aver "distrutto la casa di un terrorista" di Hamas nel villaggio di Qibya, 30 chilometri a nord-ovest di Ramallah. Inoltre, le Idf hanno arrestato "molti ricercati" nel campo profughi di Nur Shams. (Res)