Speciale difesa: Ucraina, premier romeno Ciolacu, Kiev può contare su di noi a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è solo il primo passo verso una costruzione più ampia delle nostre relazioni. Abbiamo gettato le basi per la prima strategia bilaterale nel settore dei trasporti stradali che uno Stato dell'Ue conclude con l'Ucraina. Firmiamo questo importante documento, abbiamo l'approvazione della Commissione europea e, soprattutto, la prospettiva di finanziamenti per l'apertura e l'ammodernamento dei valichi di frontiera”, ha detto Ciolacu. “Inoltre, amplieremo i finanziamenti per l'ammodernamento e l'ampliamento della rete di collegamenti marittimi, fluviali e ferroviari. Ci muoveremo rapidamente per realizzare progetti di trasporto fluviale e ferroviario, considerando che ci siamo impegnati ad aumentare la capacità di trasporto del grano da 2 a 4 milioni di tonnellate al mese", ha aggiunto il primo ministro romeno. Ciolacu ha ricordato che a Kiev si tiene il primo incontro intergovernativo con ministri ed esperti dei settori della difesa, dell’agricoltura, dei trasporti, dell’energia, degli affari interni e della sanità. "Stiamo gettando le basi di una rete di connessioni multisettoriali. Credo che attraverso gli accordi e i memorandum siglati riusciremo a creare in Romania un vero e proprio polo logistico per la ricostruzione dell'Ucraina. Sono sicuro che, grazie ad un buon coordinamento a livello europeo, otterremo i finanziamenti necessari affinché l'Ucraina possa contare sulla Romania nel processo di ricostruzione”, ha affermato il primo ministro romeno. (Rob)