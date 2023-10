Speciale difesa: Medio Oriente, Israele evacua città e villaggi fino a 5 chilometri dalla Linea blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele ha ordinato l’evacuazione dei villaggi e delle città situate in un’area che si estende fino a 5 chilometri dalla Linea blu, che marca la frontiera de facto con il Libano. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Il piano di evacuazione sarà messo in atto in base alle direttive del ministro della Difesa, Yoav Gallant. Già dallo scorso 8 ottobre, infatti, Gallant aveva ordinato alle Forze di difesa israeliane di iniziare a preparare una possibile evacuazione degli insediamenti vicini al confine con il Libano. (Res)