Speciale difesa: Russia, Shoigu, chiederemo a Canada estradizione ex combattente ucraino delle Ss

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha incaricato le forze dell'ordine russe e bielorusse di elaborare una richiesta alle autorità canadesi di estradare dal Paese Jaroslav Hunka, ex militare di origine ucraina che combatté nella divisione delle Ss "Galizia", un'unità militare di volontari creata dai nazisti nell'Ucraina occidentale nel 1943. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Tenendo conto del riconoscimento ufficiale da parte del governo canadese e delle organizzazioni internazionali dell'appartenenza di Jaroslav Hunka ai criminali di guerra (...) incarico le forze dell'ordine della Russia e della Bielorussia di lavorare su un appello alle autorità canadesi, nonché all'Interpol, per la sua estradizione per un processo pubblico", ha detto Shoigu nel corso di una riunione del Consiglio congiunto dei ministeri della Difesa russo e bielorusso. Secondo l'esponente del governo russo, i fatti della partecipazione diretta di Hunka "alle atrocità contro la popolazione civile sovietica sul territorio della regione di Leopoli (...) compreso il genocidio di polacchi ed ebrei, ci danno tutte le ragioni per chiedere la sua estradizione per essere perseguito". (Rum)