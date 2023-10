Speciale difesa: Medio Oriente, Biden, mie parole su bombardamento ospedale si basano su dati Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sulla base di informazioni mostrategli dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che il presidente Joe Biden ha dichiarato prima del suo incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, di non credere che Israele sia dietro il bombardamento dell’ospedale Al Ahli di Gaza, che ha provocato la morte di centinaia di persone. Lo ha fatto sapere lo stesso Biden, in risposta ai giornalisti, dopo aver partecipato a una riunione del gabinetto di guerra israeliano. “I dati mi sono stati mostrati dal dipartimento della Difesa”, ha spiegato il presidente Usa, ripreso dal quotidiano “Washington Post”. (Was)