Speciale difesa: Medio Oriente, Casa Bianca, immagini dall'alto indicano che Israele non è responsabile bombardamento ospedale

- Gli Stati Uniti ritengono che Israele non sia responsabile del bombardamento che ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza, provocando la morte di centinaia di persone, sulla base di "immagini dall'alto", analisi dei razzi intercettati e informazioni "open source". Lo ha spiegato la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ripresa dall'emittente "Cnn". "Stiamo continuando a raccogliere informazioni, ma la nostra attuale valutazione è che Israele non sia responsabile dell'esplosione all'ospedale di Gaza", ha chiarito Watson. Il movimento islamista palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, aveva attribuitoalle Forze di difesa israeliane (Idf) la responsabilità dell'attacco, denunciando la morte di almeno 500 persone tra cui numerosi bambini. Israele ha negato l'accusa alcune ore più tardi, affermando di ritenere che a colpire l'ospedale sia stato un razzo lanciato dalla Jihad islamica palestinese, altro gruppo armato presente nel territorio. (Res)